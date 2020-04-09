"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Когалымский завод химреагентов" (КЗХ) организовало производство антисептиков для обработки помещений и транспорта, сообщает "ЛУКОЙЛ", который с конца прошлого года является владельцем предприятия.

"Это позволит обеспечить Югру и город эффективным средством в условиях дефицита", - отмечает компания.

"Раствор предназначен для профилактической обработки и дезинфекции внутри помещений рабочих поверхностей, инвентаря, пола, дорожных покрытий, тротуаров, всех видов транспорта, остановочных павильонов, предприятий коммунально-бытового обслуживания, рынков, подъездов, туалетов, мусорных контейнеров, мусорных полигонов и т.д. В зависимости от целей и режимов профилактической дезинфекции КЗХ может готовить растворы с разной концентрацией", - уточняет нефтекомпания.

Сейчас завод готов обеспечить производство антисептика из имеющегося сырья - до 200 тонн рабочих растворов, сообщает "ЛУКОЙЛ".

Согласно списку аффилированных лиц "ЛУКОЙЛа", КЗХ стал структурой группы в конце декабря 2019 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", до этого ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" принадлежало 34% предприятия, еще 66% было у ООО "Компания Налко" (головная компания Ecolab, Люксембург).