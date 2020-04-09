Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

"ЛУКОЙЛ" начал производство антисептиков

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Когалымский завод химреагентов" (КЗХ) организовало производство антисептиков для обработки помещений и транспорта, сообщает "ЛУКОЙЛ", который с конца прошлого года является владельцем предприятия.

"Это позволит обеспечить Югру и город эффективным средством в условиях дефицита", - отмечает компания.

Пандемия коронавируса

"Раствор предназначен для профилактической обработки и дезинфекции внутри помещений рабочих поверхностей, инвентаря, пола, дорожных покрытий, тротуаров, всех видов транспорта, остановочных павильонов, предприятий коммунально-бытового обслуживания, рынков, подъездов, туалетов, мусорных контейнеров, мусорных полигонов и т.д. В зависимости от целей и режимов профилактической дезинфекции КЗХ может готовить растворы с разной концентрацией", - уточняет нефтекомпания.

Сейчас завод готов обеспечить производство антисептика из имеющегося сырья - до 200 тонн рабочих растворов, сообщает "ЛУКОЙЛ".

Согласно списку аффилированных лиц "ЛУКОЙЛа", КЗХ стал структурой группы в конце декабря 2019 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", до этого ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" принадлежало 34% предприятия, еще 66% было у ООО "Компания Налко" (головная компания Ecolab, Люксембург).

ЛУКОЙЛ Когалымский завод химреагентов Когалым

Новости

Источник сообщил о переносе отчета правительства РФ в Госдуме

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

В России выявлены почти 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Пандемия коронавируса

В Москве пациентам с COVID-19 впервые сделали переливание плазмы переболевших доноров

В России перед началом самоизоляции произошел всплеск продаж алкоголя

В России перед началом самоизоляции произошел всплеск продаж алкоголя

Самолет с американцами вылетел утром из аэропорта "Шереметьево"

Коронавирусом заразился пресс-секретарь челябинского губернатора

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Число сделанных в РФ тестов на коронавирус превысило 1 млн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');