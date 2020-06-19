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В Кремле отвергли сравнение контактов Путина и Трампа с игрой на скрипке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым", - сказал Песков, комментируя заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Путин может манипулировать американским лидером.

Он отметил, что "то, что Путин считает о Трампе, он неоднократно говорил в многочисленных интервью".

Ранее Болтон в готовящихся к поступлению в продажу мемуарах описал свое видение ситуации на международной арене. В книге, которая поступит в продажу 23 июня, он описывает Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Болтон дал интервью каналу ABC News перед выходом книги в продажу и разъяснил свою позицию по некоторым вопросам. В частности, он заявил, что Трампу не хватает компетентности для поста президента США, и что Путин, вероятно, не считает его серьезным соперником.

Автор книги отметил, что, как правило, на двусторонних переговорах с КНР, Россией или КНДР лидеры этих стран настаивают на встрече с Трампом без посторонних лиц, без его советников. В этом случае, отмечает он, у них есть возможность льстить Трампу и таким образом манипулировать им.

Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года после того, как тот 17 месяцев проработал советником президента.

Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп

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