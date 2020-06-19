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Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров

Госсекретарь США охарактеризовал уже опубликованные отрывки как "ложь, полуправду и откровенный вымысел"

Помпео назвал предателем Болтона за критику Трампа в книге мемуаров
Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болотон
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, судя по отрывкам из еще неопубликованной книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в ней много неправды, а сам экс-чиновник администрации - предатель.

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"Я не читал эту книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет много лжи, полуправды и откровенного вымысла. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", - говорится в заявлении Помпео под названием "Я тоже был в этой комнате".

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". В ней бывший советник охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека. Книга поступит в продажу 23 июня.

Трамп ранее обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации, а минюст США попытался через суд заблокировать выход мемуаров в свет.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.

США Майк Помпео Джон Болтон Дональд Трамп

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