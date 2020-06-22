Болтон рассказал об опасениях перед встречей Трампа и Путина в 2018 году

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки в 2018 году Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не знал, чего ожидать от Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе встречи в Хельсинки в 2018 году, в то время как российский лидер тщательно готовится к встречам.

"Потому что я не знал, что он (Трамп - ИФ) скажет. В любой момент мы не знали, что он скажет. Теперь, как оказалось, и об этом я пишу в книге, по моему убеждению, ничего неловкого на встрече тет-а-тет не произошло. Но это означает, что мы ушли со встречи невредимыми", - заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Экс-советник президента США отметил, что президент России, в отличие от Трампа, "всесторонне готовится к встречам".

Говоря о Трампе и России, Болтон также заявил, что президент США никогда конкретно не обсуждал соглашение с РФ в области контроля над вооружениями.

"Президент неоднократно заявлял, что хочет заключить с Россией крупную сделку по контролю над вооружениями. Но у нас никогда не было конкретных разговоров о том, что это может быть, каковы будут последствия - вопросы, которые чрезвычайно сложны для любого человека. Это трудно для любого президента, который приходит. Но чтобы изучить проблемы и быть готовым обсуждать их, вы должны подготовиться. А этого, боюсь, слишком часто просто не было", - сказал Болтон.

Срок действия договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. 22-23 июня в Вене пройдут российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станет вопрос продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля следующего года.