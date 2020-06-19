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Кремль подтвердил приезд Лукашенко на парад Победы в Москву

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на запланированные на 24 июня торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги, в котором они отметили "особую значимость этого юбилея для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла".

В свою очередь пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусский президент будет принимать участие в параде Победы в Москве вместе со своими сыновьями.

По данным Кремля, в телефонном разговоре лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, выразили удовлетворение завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется в пятницу в ходе визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Затрагивались также аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом и его последствиями, сообщила пресс-служба.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свете заявления Госконтроля Белоруссии о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка подчеркнул, что крупные российские компании, в том числе "Газпром", находятся под защитой государства.

При этом он отметил, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Белгазпромбанка и задержания его экс-главы Виктора Бабарико, поскольку это является внутренним делом Белоруссии.

Россия Александр Лукашенко

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