Минск заподозрил "больших начальников в Газпроме" в противоправной деятельности

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка и экс-главы банка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента страны.

"Кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - заявил глава КГК Иван Тертель, которого цитирует госагенство БелТА.

Так глава КГК прокомментировал заявления Бабарико, что обнаруженные у задержанных по делу Белгазпромбанка деньги принадлежат ему.

По словам Тертеля, КГК известно из показаний других задержанных, что "эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами".

КГК Белоруссии ранее подтвердил задержание Виктора Бабарико. Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1" в связи с этим заявил, что Белгазпромбанк связан с операциями латвийского банка ABLV. По данным КГК, согласно данным, полученным от латвийской стороны, "на счета банка (ABLV - ИФ) со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн. Кроме того, КГК заявил о махинациях с векселями на сумму свыше $60 млн.

Ранее силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Также в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".

Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.

С 15 июня в Белгазпромбанке введена временная администрация.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.