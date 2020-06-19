Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупные российские компании, в том числе "Газпром", находятся под защитой государства, и обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление комитета Госконтроля Белоруссии о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка.

"Здесь, безусловно, должна присутствовать какая-то аргументация. Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь также указал на то, что "интересы российских компаний, тем более экономических гигантов, всегда находятся под защитой российского государства".

На вопрос, идет ли какой-то диалог между Россией и Белоруссией в связи с расследованием вокруг Белгазпромбанка, Песков сказал: "Между Москвой и Минском осуществляются регулярные контакты на регулярной основе". На вопрос, не считают ли в Москве события вокруг Белгазпромбанка чем-то ординарным, Песков сказал: "У меня нет каких-то дополнительных комментариев на этот счет".

Говоря в целом о происходящем в Белорусии, Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Белгазпромбанка и задержания его экс-главы Виктора Бабарико, поскольку это является внутренним делом Белоруссии.

"Что касается самих выборов (президента Белоруссии 9 августа, в которых намерен участвовать Бабарико - ИФ), то на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют по завершении (этих выборов)", - сказал Песков.

Москва не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Белгазпромбанка и с задержанием экс-главы этой структуры Виктора Бабарико, поскольку это является внутренним делом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается самих выборов, то на них будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют по завершении (этих выборов)", - сказал он.

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка и экс-главы банка Бабарико, претендующего на пост президента страны. "Мы...знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал глава КГК Иван Тертель.

Таким образом глава КГК прокомментировал заявления Бабарико, что обнаруженные у задержанных по делу Белгазпромбанка деньги принадлежат ему. "Мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Белоруссии по системе офшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности", - сказал он.

Тертель также заявил, что задержание Бабарико не связано с предстоящими президентскими выборами.

Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает третье место среди белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны.