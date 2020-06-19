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Лукашенко заявил, что его не удастся "столкнуть лбами" с Путиным

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ухудшить отношения его страны и России на уровне президентов не получится у тех, кто к этому стремится.

"Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным - ИФ) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - заявил Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске после телефонного разговора с Путиным в пятницу.

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Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, сказал, что в отношениях с Россией "удастся преодолеть целый ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии". "Все это мы преодолеем. Это в наших силах", - заявил глава государства.

Президент сообщил, что в разговоре с Путиным "обсуждали проблемы пандемии". "И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано", - рассказал Лукашенко.

Также президент отметил, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из РФ этих лекарств и попробовать в лечении. "Он (препарат - ИФ) эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе - тем более", - добавил Лукашенко.

В свою очередь Лавров отметил, что его визит в Белоруссию планировался еще месяц назад, но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. "Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях", - сказал министр.

Он также подтвердил, что в пятницу с согласия двух президентов будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании виз, что "будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске". "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - подчеркнул Лавров.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Сергей Лавров

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