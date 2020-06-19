Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:11Заразились
на 19.06В России 569 063+7 972В мире 8 488 977+139 027

"Норникель" начал внеплановую ревизию всех своих объектов

Компания планирует выделить на это 13,5 млрд рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Норильский никель" начал совместную с Ростехнадзором ревизию всех своих объектов по хранению нефтепродуктов. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин во время совещания у президента РФ по ликвидации последствий аварии.

На ревизию "Норникель" направит 2,5 млрд рублей в этом году и 11 млрд рублей в 2021 г. Компания рассчитывает выявить и устранить слабые места, сообщил Потанин.

Совместная проверка будет закончена к 24 июля, сообщил представитель Ростехнадзора.

Работа до полного устранения ущерба

Путин потребовал ликвидировать ущерб, нанесенный экосистеме из-за разлива дизельного топлива в Красноярском крае, и восстановить нарушенную экосреду.

В РоссииВ Думе заявили, что ЧП под Норильском может оставить без рыбы коренные народы в этом регионеЧитать подробнее

"Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду. Тем более, что речь идет о хрупкой природе арктической зоны", - сказал он.

Путин поручил участникам совещания доложить о том, есть ли веские основания для снятия федерального режима ЧС. Кроме того, он попросил рассказать, какие технологии используются для очищения грунта и водных артерий, насколько они эффективны и можно ли дать финансовую оценку нанесенного ущерба.

"Главное - не быстренько прибрать за собой, а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства", - подчеркнул президент.

"Сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба", - подчеркнул Путин. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, добавил он.

Куда собрали грунт

Министр МЧС Евгений Зиничев заявил, что весь собранный с места ЧС в Норильске загрязненный грунт помещен в закрытые ангары, угрозы влияния его на окружающую среду нет

"Нами было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи грунтов, смесь помещена в 103 герметичные ёмкости, расположенные вдоль русла реки. 12 емкостей находятся в районе ТЭЦ. Весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, нет. Приняты необходимые меры для ее сохранности", - подчеркнул министр.

Он отметил, что непосредственно с места разлива на ТЭЦ-3 собрано 7 000 куб. метров дизельного топлива, которые также размещены в 12 герметичных ёмкостях.

Зиничев добавил, что второй этап ликвидации последствий ЧС в Норильске подходит к концу. "Одновременно с третьим этапом разрабатывается четвертый этап, в рамках которого предполагается восстановление почвенного покрова и популяции рыб в водоемах", - отметил он.

Экологическая авария

В РоссииИнспектор Ростехнадзора не имела оснований проверять аварийный резервуар ТЭЦ в НорильскеЧитать подробнее

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоёмов.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация заняла 6 лет.

Разлив топлива в Норильске

10
Норникель Норильск Владимир Потанин

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

Путин поручил проверить реакцию контрольных органов на ЧП в Норильске

Авария на ТЭЦ в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Росприроднадзор проверит 426 компаний, работающих в арктической зоне

В Москве и Петербурге возобновились массовые эвакуации судов

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

Примаковские чтения: ЕС нового поколения

К гибели 6-летнего ребенка в Красноярске оказался причастен 12-летний подросток

Кремль подтвердил приезд Лукашенко на парад Победы в Москву

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка

Россия пообещала защищать "Газпром" из-за обвинений в причастности к делу Белгазпромбанка
Пандемия коронавируса

Почти тысячу медиков в Петербурге признали пострадавшими при работе с больными COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');