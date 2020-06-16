Инспектор Ростехнадзора не имела оснований проверять аварийный резервуар ТЭЦ в Норильске

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Инспектор Ростехнадзора, в отношении которой возбуждено уголовное дело, не имела законных оснований проверять аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь службы Андрей Виль.

"Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов - сложившаяся практика, относимся к ней с пониманием. Мы ознакомились с пресс-релизом Следственного комитета касательно Елены Новожиловой. Факты, изложенные в нем, неоднократно комментировали ранее", - сказал он.

"Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который, согласно документальным данным, находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению. Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", - добавил Виль.

Дело против инспектора

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что сотрудница отдела Ростехнадзора в Норильске стала фигуранткой уголовного дела о халатности из-за разлива горючего на ТЭЦ-3, так как не проверила аварийный резервуар.

По версии СК, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, но не проверила аварийный резервуар и не выявила, что на него отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. "В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было", - сказала Петренко.

Таким образом, отметила она, в результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара № 5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

"Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат", - сказала Петренко.

Авария на ТЭЦ

29 мая этого года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация топливного резервуара из-за проседания свайного фундамента. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха, обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. Инцидент объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.