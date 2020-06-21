Суд в Крыму рассмотрит дело депутата украинской Рады Джемилева

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армянский горсуд Крыма в четверг, 25 июня, начнет рассматривать уголовное дело депутата Верховной рады Украины, бывшего председателя крымскотатарского меджлиса (организация запрещена в РФ) Мустафы Джемилева, обвиняемого по трем статьям УК России.

Джемилев обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ (ч.3 ст.322), небрежном хранении оружия (ст.224) и приобретении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по республике Крым сообщила в первой декаде июня, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу Джемилева, оно направлено в суд.

Как установили следователи, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где ему на основании ч.1 ст.27 ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" сотрудники пограничного контроля отказали во въезде в страну, поэтому он в тот же день вернулся на Украину.

"Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу РФ в пункте пропуска "Армянск". Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений", – уточняется в пресс-релизе.

Также следователи выяснили, что Джемилев хранил дома в крымском Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм, который находился в сейфе. В мае 2013 года его сын достал оружие и убил человека.

Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62.

Как сообщалось ранее со ссылкой на адвоката Николая Полозова, Джемилеву заочно предъявили в Крыму обвинение по трем статьям российского УК 13 апреля. Юрист усматривает "политическую привязку" дела, в том числе к анонсированному меджлисом на начало мая "маршу на Крым" (акция на границе с полуостровом, в Херсонской области Украины, отложена на неопределенный срок на фоне ситуации с коронавирусом).

Меджлис крымско-татарского народа, созданный в начале 1990-х годов, долгое время был самой влиятельной общественно-политической организацией крымских татар на полуострове. Меджлис не имел официального статуса, но претендовал на статус органа национального самоуправления.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Бывший и нынешний лидеры меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров живут в настоящее время в Киеве. Обоим запрещен въезд в Крым, в России на них заведены уголовные дела.