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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Верзилова 25 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 25 июня рассмотрит законность назначения 15 суток ареста издателю "Медиазоны" Петру Верзилову, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

22 июня Мещанский суд назначил Верзилову этот срок за нецензурную лексику в адрес прохожего. В суде Верзилов сообщил, что ни в каких общественных местах матом не ругался, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских. Он также указал суду на подозрительное отсутствие личных данных прохожего в материалах дела.

Ранее сообщалось, что полиция не стала обвинять Верзилова в драке, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта. Инцидент с прохожим произошел вечером 21 июня, сразу после того, как Верзилова отпустили из полиции.

Утром 21 июня "Медиазона" сообщила, что ее издатель, участник Pussy Riot Верзилов сообщил, что ему выломали дверь, и перестал выходить на связь. Выяснилось, что у него провели обыск и изъяли всю технику и носители информации, а затем доставили в отдел полиции и допросили по "делу 27 июля".

На выходе из ОВД на Верзилова напал провокатор, сообщила "Медиазона". Активист тут же задержали полицейские, оставили на ночь в полиции, а наутро вменили мелкое хулиганство.

Петр Верзилов МВД Москва Мосгорсуд

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