На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Дизельное топливо вытекает из емкости на электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там рассказали, что сейчас топливо перекачивают из поврежденной емкости в три других: одна из них рассчитана на 160 тонн, еще две - на 25 тонн.

В МЧС добавили, что в готовности находится автоналивник объемом 7 тонн.

Это не первый случай разлива дизельного топлива на электространции, о котором стало известно в последнее время.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") из поврежденного резервуара вылилось около 20 тыс. тонн топлива. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено несколько уголовных дел.