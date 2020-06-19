Росрыболовство оценило в 10 лет срок восстановления водоемов после аварии в Норильске

Последствия разлива топлива на ТЭЦ-3 Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков считает, что на восстановление биоразнообразия водной системы после ЧП в Норильске потребуется не менее 10 лет.

"Сейчас есть уже предварительные оценки ущерба, которые на самом деле позволяют нам говорить о том, что время потребуется значительное - порядка 10 лет, не менее, - для восстановления баланса водных биологических ресурсов, и потребуются значительные, конечно, средства", - заявил Шестаков на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам замминистра, в Красноярском крае потребуется строительство еще двух рыборазводных заводов для того, чтобы обеспечить выпуск мальков. Имеющихся в регионе заводов по воспроизводству рыбы недостаточно.

Шестаков также сообщил, что Росрыболовство в ходе оценки влияния аварии на биоресурсы отобрало 84 пробы зообентоса, зоопланктона и фитопланктона. "Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле", - сказал он.

Президент попросил главу ведомства обобщить предложения и представить их. "По итогам экспедиции в августе представим окончательные расчеты и доклад", - сказал Шестаков.

Росприроднадзор оценит ущерб к июлю

Росприроднадзор к 1 июля готов назвать оценку ущерба от ЧП в Норильске, заявила глава службы Светлана Радионова во время совещания. Она отметила, что "если 3 июня фиксировалось превышение на последних бонах в 83,5 тыс. ПДК, то на сегодняшний момент - от 8 до 22 ПДК в сутки". По ее словам, ведется мониторинг ручья Безымянный, анализ почвы в его районе.

Радионова сообщила, что маркшейдерские замеры оценить окончательный объем перемещенного грунта и определить его компонентный состав, содержание в нем нефтепродуктов. "Все это повлияет на расчет ущерба. 26 июня мы заканчиваем внеплановую проверку в отношении компании. Будет составлен акт о предписании. И к 1 июля мы готовы дать первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной Минприроды", - сказал Радионова.

Авария на ТЭЦ в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") разгерметизировался один из резервуаров из-за проседания свайного фундамента, в результате разлилось порядка 20 тыс. тонн дизельного топлива. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено несколько уголовных дел.

3 июня разлив топлива в Норильске был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.