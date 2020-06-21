До пяти тонн топлива попало в почву после утечки на электростанции в Якутии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В результате утечки на электростанции в Якутии в почву попало до пяти тонн дизельного топлива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Через 1,5 часа завершится работа по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы. Вытекло менее пяти тонн топлива в почву", - сказали в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Якутии сообщили, что разлив топлива произошел на электростанции в селе Аргахтах. Электростанция относится к АО "Сахаэнерго" (входит в "РусГидро").

О причинах утечки не сообщается.

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС рассказали, что сейчас топливо перекачивают из поврежденной емкости в три других: одна из них рассчитана на 160 тонн, еще две - на 25 тонн.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") из поврежденного резервуара вылилось около 20 тыс. тонн топлива. Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено несколько уголовных дел.