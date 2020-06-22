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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

Worldometer насчитал более 9 миллионов зараженных коронавирусом в мире

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 9 миллионов человек, сообщил портал Worldometer, специализирующийся на новостях и статистике по важнейшим мировым событиям.

Пандемия коронавируса

По данным на 05:00 по московскому времени понедельника, всего в мире коронавирусом заразились 9 045 457 человек, жертвами COVID-19 стали 470 698 человек, излечились более 4,8 миллиона.

Американский университет Джонса Хопкинса сообщает о 8,9 миллиона инфицированных и 467,6 тысячи умерших.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом в мире - более 183 тысяч. Скончались за сутки 4 743 человек.

По данным Worldometer, среди стран мира лидером по числу выявленных случаев заражения остаются США с 2 356 657 случаями (122 247 человека скончались). На втором месте Бразилия с 1 086 990 инфицированными и 50 659 умершими, на третьем - Россия с 584 680 инфицированными и 8 111 умершими.

США Бразилия Россия Коронавирус

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