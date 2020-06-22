В Пекине за сутки зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - За минувшее воскресенье в Пекине выявлено 14 новых больных коронавирусной инфекцией: девять активных и пять бессимптомных, сообщили местные медицинские власти.

Смертельных исходов заболевания не зафиксировано.

Из активных случаев пять - в районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок "Синьфади", ставший эпицентром распространения инфекции, два - в районе Хайдянь, по одному в районах Сичэн и Чаоян.

За предыдущие сутки в Пекине были выявлены 22 активных и три бессимптомных случая заражения коронавирусом.

Всего с 11 июня, когда на рынке был выявлен первый носитель вируса, в Пекине число инфицированных составило 236 человек в десяти городских районах.

В городе развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на COVID-19 из-за новой вспышки коронавируса, начавшейся в Пекине 11 июня. Всего пробы на вирус взяты уже у 2 млн 297 тыс. человек из 20-миллинного населения столицы.

По мере роста числа инфицированных власти Пекина со вторника прошлой недели ввели второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и масштабные ограничительные меры.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах возле рынка "Синьфади" введены жесткие карантинные меры.

Пекинские власти не стали блокировать город, как это было в начале года в Ухане, но ввели некоторые ограничения автомобильного сообщения между Пекином и другими городами. В частности, автомобилям такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно.