В Пекине за сутки зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - За минувшее воскресенье в Пекине выявлено 14 новых больных коронавирусной инфекцией: девять активных и пять бессимптомных, сообщили местные медицинские власти.
Смертельных исходов заболевания не зафиксировано.
Из активных случаев пять - в районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок "Синьфади", ставший эпицентром распространения инфекции, два - в районе Хайдянь, по одному в районах Сичэн и Чаоян.
За предыдущие сутки в Пекине были выявлены 22 активных и три бессимптомных случая заражения коронавирусом.
Всего с 11 июня, когда на рынке был выявлен первый носитель вируса, в Пекине число инфицированных составило 236 человек в десяти городских районах.
В городе развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на COVID-19 из-за новой вспышки коронавируса, начавшейся в Пекине 11 июня. Всего пробы на вирус взяты уже у 2 млн 297 тыс. человек из 20-миллинного населения столицы.
По мере роста числа инфицированных власти Пекина со вторника прошлой недели ввели второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и масштабные ограничительные меры.
В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах возле рынка "Синьфади" введены жесткие карантинные меры.
Пекинские власти не стали блокировать город, как это было в начале года в Ухане, но ввели некоторые ограничения автомобильного сообщения между Пекином и другими городами. В частности, автомобилям такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно.