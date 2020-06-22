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Кадыров счел неуместными разговоры о преемнике Путина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент РФ Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок, кроме того, он полагает, что разговоры о выборе преемника Путина являются неуместными.

"Из существующих 206 поправок (к Конституции - ИФ) наибольшим нападкам подвергается та, где речь заходит о президентских сроках и возможности баллотироваться на новый срок Владимира Путина (...) Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиты ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил о поддержке всех поправок в Конституцию России, вынесенных на голосование, поскольку "они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития".

Накануне, 21 июня, стало известно, что Путин не исключил участия в президентских выборах, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон назначено на 1 июля, но фактически оно будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля.

Рамзан Кадыров Чечня Владимир Путин Конституция

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