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Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в Конституцию будут приняты, но окончательное решение еще не принял.

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"Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет", - сказал он в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Вместе с тем, президент подчеркнул: "Я для себя еще ничего не решил".

Комментируя поправку в Конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, Путин заметил, что "если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников".

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Владимир Путин Конституция

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