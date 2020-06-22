УФСИН Москвы рассказало о предстоящем голосовании по Конституции в СИЗО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве среди арестованных и находящихся под домашним арестом более 18 000 человек имеют право принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Там напомнили, что такое право есть у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, и находящихся в день голосования в СИЗО или на учете уголовно-исполнительной инспекции, в том числе, под домашним арестом. Их сейчас информируют об их избирательных правах, а также о порядке и процедуре проведения голосования.

Подготовку к проведению голосования в управлении ведет рабочая группа. "Разработан и утвержден план основных организационно-практических мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

"Голосование будет организовано с учетом действующих санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер", - заверили в пресс-бюро.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области можно будет проголосовать в электронном формате.