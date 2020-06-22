Ростуризм заявил, что к 1 июля большинство регионов РФ будут готовы принимать туристов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм рассчитывает, что к 1 июля большинство регионов России, включая Крым, будут готовы принимать туристов со всей страны, заявила в понедельник журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

"Продолжается планомерное снятие (введенных из-за пандемии коронавируса - ИФ) ограничений с отрасли туризма, на этой неделе уже в 40 субъектах работают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Пока еще понятно с целым рядом ограничений, но мы рассчитываем, что на этой неделе снятие ограничений и выход из карантинных мер продолжатся", - сказала она.

Догузова напомнила, что в понедельник первый самолет авиакомпании "Россия" вылетел из Москвы и приземлился в Сочи в рамках летней чартерной программы.

"Поэтому курортный сезон в Краснодарском крае можно считать открытым. Также на этой неделе полетят самолеты в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация. Круизные компании отправятся в первые круизы в этом году", - добавила она.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля. Премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь заявлял, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона. "Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сообщал Мишустин в начале июня на совещании с вице-премьерами.