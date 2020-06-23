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Ростуризм назвал сроки отмены коронавирусных справок для санаториев

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Требование о справках на коронавирус для постояльцев санаториев может быть отменено до конца недели, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы и Роспотребнадзор понимаем историю со справками. Мы работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались, и я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки", - сказала она в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

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Догузова также заверила, что отели и санатории не будут превращаться в обсерваторы, если в них будет обнаружен заболевший. В этом случае его изолируют, а остальные постояльцы продолжат отдыхать.

Роспотребнадзор перед открытием санаториев 1 июня выдвинул жесткие требования по профилактике коронавируса к этим объектам. В частности, туристам помимо санаторно-курортной карты нужны справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 72 часа до заселения, и отсутствии заболевших в окружении. Для заселения в отели таких требований нет.

Ростуризм Зарина Догузова коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор

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