Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда. Ковалев был учеником Виктора Кудрявцева - экс-сотрудника ЦТА ЦНИИМаш, которого также обвиняют в госизмене. Его дело было выделено в отдельное производство.

В связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно", судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суть обвинения официально также не разглашается.

По мнению адвокатов Кудрявцева, Ковалев мог дать признательные показания и заключить сделку со следствием. По их словам, "самому Кудрявцеву предлагали заключить сделку и дать показания на Ковалева в 2018 году, когда он еще находился в СИЗО, но он отказался".

Дело о госизмене в ЦНИИМаш

Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого. Обоим было предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Кудрявцеву, по информации его защиты, вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) - с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-SPACE, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект TRANSHYBERIAN, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN".

В 2019 году следствие изменило Кудрявцеву меру пресечения с ареста на подписку о невыезде после обнаружения у него онкологического заболевания.

В то же время, что именно вменено Ковалеву - неизвестно. Знакомые Кудрявцева рассказывали "Интерфаксу", что Ковалев также участвовал в проекте TRANSHYBERIAN и, кроме того, курировал от ЦНИИМаш другой проект в рамках FP7-SPACE - SACOMAR, направленный на изучение Марса, головной организацией в котором выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне.

В 2019 году обвинение в госизмене было предъявлено еще одному сотруднику ЦТА ЦНИИМаш - Сергею Мещерякову. Его дело, рассказывал "Интерфаксу" осведомленный источник, с делом Кудрявцева и Ковалева не связано.