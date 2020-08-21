Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСБ приостановила предварительное расследование по уголовному делу о государственной измене в отношении физика Виктора Кудрявцева, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"В июле по инициативе следователя было проведено медицинское освидетельствование Виктора Кудрявцева, которое подтвердило, что по состоянию здоровья он не может участвовать в следственных действиях даже дома в присутствии медиков. А сейчас мы получили уведомление от Александра Чабана (следователя - ИФ) о том, что предварительное расследование по делу приостановлено до выздоровления Кудрявцева", - сказал Павлов.

По его словам, в настоящее время Кудрявцев продолжает лечение от онкологического заболевания, из-за обнаружения которого в прошлом году физику заменили арест на подписку о невыезде.

Дело физика Кудрявцева

Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года. Ему предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

По информации защиты, ученому вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики - с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект TRANSHYBERIAN, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN".

В 2020 году Московский областной суд приговорил к семи годам колонии ученика Кудрявцева - бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш Романа Ковалева за госизмену. Последний, по некоторым данным, признал вину. Сам Кудрявцев, как заявляли его адвокаты, отказался давать показания на Ковалева.