Минкомсвязь объяснила разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать и его сотрудничеством

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение о прекращении блокировки Telegram в России было принято из-за невозможности окончательно его заблокировать и в связи с сотрудничеством мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом и распространением наркотиков, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки "Телеграма" и в связи с тем, что представители "Телеграма" начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", - сказал Волин на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" в понедельник.

"Но опять-таки нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было", - добавил он.

Волин вновь подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не выступала с инициативой заблокировать Telegram в России, кроме того, пользоваться мессенджером обычным пользователям никогда не запрещалось.