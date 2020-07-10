Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:00Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

В Кремле обрадовались возвращению Telegram

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рады тому, что Telegram теперь доступен в России, а представители компании участвуют в России в дискуссиях о развитии IT, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Попытка блокировки Telegram

"Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которые были организованы нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", - сказал он и напомнил, что развитие IT является одним из приоритетов для Владимира Путина, который недавно подписал целый перечень поручений на эту тему.

"Конечно, это одна из приоритетнейших отраслей. И когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые и самые успешные, это на пользу нам всем", - отметил Песков.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 июля принял участие в панельной дискуссии в Иннополисе с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Telegram в России блокировали с 13 апреля 2018 года из-за отказа администраторов мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой отменяет свое требование об ограничении доступа к Telegram, поскольку основатель сервиса четко выразил готовность противодействовать экстремизму и терроризму.

Администрация Telegram не предоставляла властям России ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничает по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, сообщил тогда "Интерфаксу" источник в российских властных структурах. "Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом. Кроме того, дополнительные возможности в плане борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями даст суверенный Рунет", - сказал собеседник агентства.

Telegram Павел Дуров Роскомнадзор Генпрокуратура Дмитрий Песков Михаил Мишустин Илья Перекопский

Новости по теме

Новости

Губернатор Сергей Фургал арестован

Губернатор Сергей Фургал арестован

На бывшей даче Сталина в Сочи вырубили краснокнижные деревья ради элитного жилья

Восьмиклассника заподозрили в убийстве замдиректора школы

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

В отношении адвокатов по делу Ефремова завели дисциплинарные дела за нарушение этики

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Лавров назвал недобросовестными спекуляциями утверждения о "сговоре" России с талибами

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущество Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущество Ивана Сафронова

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');