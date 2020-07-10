В Кремле обрадовались возвращению Telegram

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рады тому, что Telegram теперь доступен в России, а представители компании участвуют в России в дискуссиях о развитии IT, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которые были организованы нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", - сказал он и напомнил, что развитие IT является одним из приоритетов для Владимира Путина, который недавно подписал целый перечень поручений на эту тему.

"Конечно, это одна из приоритетнейших отраслей. И когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые и самые успешные, это на пользу нам всем", - отметил Песков.

Вице-президент Telegram Илья Перекопский 9 июля принял участие в панельной дискуссии в Иннополисе с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Telegram в России блокировали с 13 апреля 2018 года из-за отказа администраторов мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой отменяет свое требование об ограничении доступа к Telegram, поскольку основатель сервиса четко выразил готовность противодействовать экстремизму и терроризму.

Администрация Telegram не предоставляла властям России ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничает по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, сообщил тогда "Интерфаксу" источник в российских властных структурах. "Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом. Кроме того, дополнительные возможности в плане борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями даст суверенный Рунет", - сказал собеседник агентства.