Дуров после разблокировки Telegram заверил в сохранении принципа тайны переписки

Павел Дуров Фото: Reuters

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке его мессенджера на территории РФ и подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну переписки остается базовым принципом сервиса.

"Что поменяется на практике в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

"При этом в плане сохранности личных данных изменений нет - право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах", - отметил он.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой отзывает свое требование об ограничении доступа к Telegram в России. К вечеру ведомство удалило сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов.

Решение Роскомнадзора, по мнению Дурова, также благоприятно скажется на инвестициях в IT-отрасль.

"Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере", - написал он.

Дуров назвал решение Роскомнадзора "отличной новостью" и "позитивным изменением", поздравил с ним всех российских пользователей Telegram, количество которых ранее оценил в 30 млн человек, и выразил надежду что это изменение долгосрочно.

"Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события", - заключил он.

Борьба Роскомнадзора с Telegram

В 2018 году Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Спецслужба обосновывала свое требование тем, что мессенджер может использоваться террористами. Telegram безуспешно пытались блокировать на территории России на протяжении двух лет - с апреля 2018 года.

При попытках заблокировать мессенджер Роскомнадзор временно блокировал IP-адреса Amazon, Microsoft, Google, "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников" и других популярных сервисов. При этом Telegram у большинства пользователей продолжал работать. В использовании формально заблокированного мессенджера признавались некоторые российские политики, в том числе Алексей Кудрин, Аркадий Дворкович, Рамзан Кадыров и Дмитрий Песков. Российский оперштаб по коронавирусу ведет канал в Telegram, также его используют для информирования о вывозных рейсах россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии.

Весной этого года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин выступили с инициативой разблокировать мессенджер. 15 июня они внесли в Госдуму законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах.

18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.