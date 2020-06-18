Роскомнадзор разблокирует Telegram

В ведомстве позитивно оценили готовность Павла Дурова противостоять терроризму

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

В службе объяснили, что это решение приняли, позитивно оценив высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

"Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков", - говорится в пресс-релизе.

Telegram в России блокируют с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы госвласти. В телеграм-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

В мае 2020 года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законодательно разрешить разблокировать мессенджер. По их мнению, следует запретить операторам связи блокировать доступ к интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС. В Минсвязи их инициативу на тот момент не поддержали.

4 июня Павел Дуров заявил, что поддерживает это предложение депутатов. Разблокировка Telegram, по его мнению, способствовала бы развитию инновационной и национальной безопасности России, так как компания активно борется с проявлениями экстремизма и терроризма.

Дуров напомнил, что мессенджер заблокировали "под эгидой борьбы с терроризмом".

"Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно", - написал он.

По его словам, созданные механизмы, позволяющие предотвращать теракты, не нарушают тайну переписки пользователей и опыт работы компании в десятках стран показал, что "борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга".

Тумусов и Ионин внесли в Думу законопроект о разблокировке Telegram 15 июня. Они предложили включить этот ресурс в перечень мессенджеров, в которых будет публиковаться официальная информация о работе госорганов, а также сведения в периоды ЧС. Составлять список будет правительство. Блокировать мессенджеры из перечня блокировать будет нельзя.