Арестованного курского полицейского заподозрили в передаче Киеву данных о военных РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о госизмене начальник райотдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского.

Собеседник агентства не исключил также, что по результатам начавшейся служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области могут быть применены санкции в отношении руководителя регионального управления, вплоть до его увольнения.

О задержании 39-летнего Дмитрия Борзенкова 22 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным контрразведки, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Борзенко арестован до 18 августа.