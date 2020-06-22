Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Киева курского полицейского

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест начальника районного отдела МВД по Курской области по подозрению в госизмене.

Он будет заключен под стражу до 18 августа, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Если вина полицейского будет доказана, ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Ранее в понедельник о задержании 39-летнего Борзенкова сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным контрразведки, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".