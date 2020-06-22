ФСБ задержала по подозрению в госизмене главу райотдела курской полиции

Подполковника полиции подозревают в сотрудничестве с СБУ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - По подозрению в госизмене задержан начальник районного отдела МВД по Курской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р, заявили в ЦОС.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена").

По данным контрразведки, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".