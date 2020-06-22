Суд 26 июня огласит приговор Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 26 июня в 11:00", - объявила судья Олеся Менделеева.

Обвинение в понедельник попросило суд приговорить к шести годам колонии Серебренникова, обвиняемого в особо крупном хищении бюджетных средств. Кроме того, обвинение попросило запретить режиссеру занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в учреждениях культуры, на три года.

Представитель министерства культуры в прениях сторон заявила о согласии с обвинением в части доказанности вины Серебренникова, оставив решение о наказании на усмотрение суда. Кроме того, обвинение попросило Мещанский суд приговорить к пяти и четырем годам колонии фигурантов дела Алексея Малобродского, Софью Апфельбаум и Юрия Итина.

Известные режиссеры Александр Сокуров, Константин Богомолов и Павел Лунгин уже раскритиковали это заявление Минкультуры.

По мнению обвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой было выделено из основного, поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. Сейчас процесс в ее отношении параллельно продолжается в Мещанском суде.