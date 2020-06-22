Серебренников заявил на суде, что гордится проектом "Платформа"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников заявил в прениях сторон по его уголовному делу, что не жалеет о времени, которое он потратил на проект "Платформа", ставший причиной его уголовного преследования, передал корреспондент "Интерфакса".

"Мне жаль, что "Платформа" стала роковым моментом в судьбе для моих товарищей по судебным разбирательствам. Мне совершенно не жаль, что годы жизни я посвятил развитию искусства в России, пусть это и было связано с трудностями, с преследованиями, с клеветой", - сказал Серебренников на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник.

"Я никогда не делал ничего во вред живых существ, я никогда не совершал нечестных поступков. (...) Я горжусь каждым днем, который я посвятил своей работе в России. В том числе и теми днями, когда я делал проект "Платформа", - подчеркнул режиссер.

По мнению Серебренникова, цели "Платформы" - развитие и популяризация современного искусства - были "выполнены с максимальной отдачей, выполнены полностью".

Он подчеркнул, что утверждал "совесть, честность, профессиональную и человеческую порядочность, творческое бесстрашие и свободу" как основные ценности, которые лежали в основе работы проекта "Платформа".

Вместе с тем, отметил Серебренников, он жалеет о плохой организации бухгалтерии "Платформы": "Жалею ли я, что бухгалтерия "Платформы", которая и является предметом всех этих судебных заседаний и расследований, была так ужасно организована? Конечно, жалею".

Режиссер также выразил надежду, что со временем станет известно, как появилось его уголовное дело. "Есть разные версии, почему вообще возникло "театральное дело" - от самых нелепых до сложных и конспирологических. Все когда-либо станет явным, когда-нибудь вскроются архивы спецслужб, и мы поймем, кто давал приказы, кто придумал это дело, кто его фабриковал, кто писал доносы", - отметил Серебренников.

"Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства моего нечестного поведения, моего незаконного поведения, моего желания материально обогатиться за счет денег, выделенных на проект", - подчеркнул Серебренников.

В понедельник гособвинение попросило приговорить Серебренникова к шести годам колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. рублей. Еще троим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" - Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину - прокурор попросил назначить по пять и четыре года колонии со штрафами в 300 и 200 тыс. рублей. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

По мнению гособвинения, фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).