Мещанский суд в третий раз начал рассмотрение дело бухгалтера "Седьмой студии"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в третий раз начал рассматривать уголовное дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студиии" Нины Масляевой, которая раньше признала вину и пошла на сделку со следствием. На этот раз процесс пройдет в обычном порядке, с исследованием всех доказательств.

Дело Масляевой передали новому председательствующему из-за болезни предыдущего судьи, сообщили в пресс-службе суда.

В апреле 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, однако обвинение добилось его передачи на новое рассмотрение в первую инстанцию. Второй раз процесс начался в декабре 2019 года. Тогда суд отказался рассматривать дело в особом порядке - без исследования доказательств, о чем просила прокуратура, поскольку усомнился, что Масляева выполнила условия соглашения о сотрудничестве со следствием.

Масляевой, как и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяют хищение 133 млн рублей, выделенных Минкультуры из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК).

По основному делу проходят создатель "Седьмой студии", художественный руководитель "Гоголь-центра" режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Дело Масляевой было выделено из "основного", поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. На "основном" процессе она дважды выступила в качестве свидетеля, однако так и не смогла сообщить конкретные обстоятельства хищений в "Седьмой студии". В частности, она говорила, что признает вину в незаконном получении зарплаты, работе по обналичиванию денег и составлении фиктивных отчетов о деятельности АНО.