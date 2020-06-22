Гособвинение попросило у суда 6 лет колонии для режиссера Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит суд приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в особо крупном хищении бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - заявил прокурор Михаил Резниченко на прениях сторон по делу в Мещанском суде Москвы в понедельник.

Кроме того, обвинение попросило запретить Серебренникову занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в учреждениях культуры, на три года.

Представитель министерства культуры в прениях сторон заявила о согласии с обвинением в части доказанности вины режиссера, однако пояснила, что оставляет решение о наказании для него "на усмотрение суда".

Гражданский иск о возмещении ущерба к Серебренникову и другим фигурантам дела Минкультуры попросило удовлетворить, взыскав с подсудимых 128 974 690 рублей.

Дело "Седьмой студии"

По мнению гособвинения, Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" похитили 129 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время прения сторон продолжаются, выступает сторона защиты.

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского суда.

На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Все они отрицают вину.

Дело бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой было выделено из основного, поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. Сейчас процесс в ее отношении параллельно продолжается в Мещанском суде.