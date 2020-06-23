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Операторам предложили разрешить самим удаленно идентифицировать абонентов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило разрешить операторам связи пользоваться собственными биометрическими технологиями для удаленной идентификации и подключения абонентов при продаже карт через интернет Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий законопроект.

В документе такой способ идентификации абонента прописан как один из возможных, наряду с вариантом подключения абонентов к Единой биометрической системе (ЕБС) "Ростелекома".

Для идентификации абонентов предполагается использование и ЕБС, и решений операторов сотовой связи, подтвердили изданию в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили, что проект направлен на согласование в заинтересованные ведомства, включая Минкомсвязи.

Операторы рассчитывают, что в случае принятия этого законопроекта смогут использовать собственные технологии для удаленного подключения абонентов, заявили газете представители МТС, "Вымпелкома" и "МегаФона". Абоненту при этом не придется предварительно давать письменное согласие на обработку данных — оно будет получено оператором одновременно с началом прохождения идентификации, отметил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти "МегаФона" Никита Данилов.

В середине апреля депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский и сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму законопроект о дистанционной идентификации мобильных абонентов. Они предложили использовать для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента (этого условия нет у проекта Минэкономики).

Минсвязи 23 апреля опубликовало законопроект об идентификации удаленных абонентов через Единую систему идентификации и аутентификации и ЕБС. В Минэкономразвития заявили, что такая схема вводит избыточные административные ограничения и обязанности для предпринимателей, а также приведет к необоснованным расходам для бизнеса и госбюджетов. Операторы связи спрогнозировали, что такой закон приведет к росту серого рынка, так как мигранты и многие корпоративные пользователи не смогут воспользоваться для идентификации государственными системами.

Минэкономразвития Минсвязи Госдума Ростелеком ЕБС МТС Вымпелком МегаФон

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