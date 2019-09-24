"Ростелеком" начал разработку идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Ростелеком" начала разработку системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных сим-карт (eSIM), сообщает во вторник газета "Известия".

В компании отметили, что абоненты eSIM смогут зарегистрироваться в сети, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон, поэтому приходить за SIM-картой с паспортом в офис сотового оператора не понадобится. Техническую часть удаленной идентификации абонентов прорабатывает "Ростелеком", являющийся оператором Единой биометрической системы (ЕБС), говорится в публикации.

По словам директора проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексея Чернецова, решение об идентификации пользователей eSIM может быть основано на ЕБС, которая изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков.

Газета напоминает слова замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова о том, что законодательных преград для внедрения eSIM в России нет. Однако на основании письма Минкомсвязи в адрес операторов, "Россвязи", Роскомнадзора и отраслевых институтов, имеющегося в распоряжении издания, авторы статьи делают вывод, что нормативная база по eSIM требует корректировки. Их планируется рассмотреть на рабочей встрече с представителями отрасли в начале октября.

eSIM - встроенный в мобильное устройство идентификационный модуль, который позволяет менять сотового оператора без замены физической SIM-карты. Для подключения к оператору достаточно просканировать QR-код.

Как сообщала газета "Ведомости", Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить начатый весной эксперимент по выдаче встроенных eSim. Тестирование было приостановлено "до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности". По данным издания, тогда против внедрения eSIM выступила ФСБ.