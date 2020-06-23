Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних площадок и нефти, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%, при этом лидируют в росте бумаги "Магнита".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2773,79 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1265,46 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 68,97 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,6%), "Роснефти" (+1,2%), "Татнефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%).

ИК "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ. По итогам переоценки рейтинг GDR и акций "Магнита" был повышен с "нейтрально" до "выше рынка", для GDR "О'Кей" рейтинг был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Для GDR X5 Retail Group был подтвержден рейтинг "выше рынка", а для GDR "Ленты" - "нейтрально".

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,1%).

Просели на 0,9% "префы" "Транснефти" на фоне известий, что совет директоров компании пока не принял решения по дивидендам за 2019 год, поскольку ожидает директивы правительства РФ.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Рано утром на мировых фондовых площадках произошел всплеск волатильности - трейдеры интерпретировали слова одного из помощников Дональда Трампа как заявление о разрыве торговой сделки с Китаем, однако вскоре сам президент США заявил, что сделка остается в силе. В итоге обстановка на мировых рынках стабилизировалась.

Вместе с тем, достаточных оснований для выхода вверх из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, риски "второй волны" пандемии по-прежнему препятствуют формированию устойчивого спроса на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции доллара вниз вслед за ослаблением курса валюты США к корзине мировых валют на Forex.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник большим оптимизмом не отличается. Нефть торгуется в "минусе", как и промышленные металлы, сырьевые валюты слабеют. Лишь азиатские фондовые индексы пытаются расти. Поэтому в начале торгов российские индексы останутся вблизи уровней понедельника. Вполне вероятно, что тема второй волны COVID-19 продолжит подтачивать надежды рынков.

Торговый советник Белого Дома Питер Наварро в интервью Fox News, по сути, оговорился о том, что торговая сделка с Китаем перестала существовать. Позже в своем заявлении CNBC он сообщил, что его слова были изъяты из контекста, а торговая сделка первой фазы продолжает существовать и администрация Трампа придерживается этого решения.

На нефтяном рынке главным вопросом остается спрос, а в условиях роста рисков второй волны COVID-19 есть вероятность возвращения ограничительных мер. Во вторник и среду рынок получит очередные отчеты по запасам в США, от содержания которых будет во многом зависеть краткосрочный тренд в нефти. Золото на торгах в Азии немного теряло свои позиции, но интерес к металлу не угасает на фоне масштабных количественных стимулов ведущих центральных банков, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в первой половине сессии инвесторы смогут оценить статистику по деловой активности в Европе за июнь (индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности выйдут в 10:30-11:30 по московскому времени). Негативные сюрпризы наверняка спровоцируют коррекционные продажи акций, но в целом ожидаются умеренно благоприятные данные. В США предварительные индексы активности выйдут в 16:45 МСК.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1% после волатильной сессии, Nasdaq Composite (+1,1%) достиг рекордного уровня 10056 пунктов закрытия за счет роста акций технологических компаний. Индекс Nasdaq вырос седьмую сессию подряд, что является самой длительной чередой роста с 26 декабря 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Инвесторы по-прежнему возлагают надежды на быстрое восстановление экономики США, несмотря на признаки ускорения распространения коронавируса в стране и за ее пределами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшее воскресенье сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения COVID-2019 за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в Бразилии и США.

В Пекине развернута кампания комплексного повсеместного тестирования населения на предмет выявления инфицированных COVID-19, сообщил журналистам заместитель заведующего орготделом пекинского горкома КПК Чжан Цян. Эта мера продиктована новой вспышкой инфекции, которая начала распространяться в городе с 11 июня.

В пятницу в США было выявлено 30 тыс. новых случаев COVID-19 - это максимальное количество подтвержденных заражений за сутки с 1 мая, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу также сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC.

Рост числа заразившихся в некоторых штатах вынудил компанию Apple вновь закрыть некоторые из ее магазинов в стране. Тем временем крупнейшие круизные компании продлевают приостановку своих круизов.

Во вторник преобладает рост индексов Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Пандемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, и вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз после роста накануне; цена Brent находится на $0,35 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 22 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,98 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник), августовская цена WTI - $40,55 за баррель (-0,4% и +2,3% в понедельник).

Локальное давление на Азию и нефть оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в Twitter.

Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали в том числе признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.