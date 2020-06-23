Осужденный в РФ за шпионаж Уилан не будет обжаловать приговор

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и надеется, что в ближайшее время его обменяют на осужденных в США россиян, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня мы встречались с ним в СИЗО. После обсуждения было решено не подавать жалобу на приговор, так как (он - ИФ) не верит в российское правосудие. Он надеется, что в ближайшее время он будет обменян на россиян, которые осуждены в США", - сказал адвокат. Он уточнил, что приговор вступит в силу 26 июня.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута.

Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.