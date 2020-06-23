Песков призвал "сбалансированно оценивать" откровенную информацию из книги Болтона

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сбалансированно относиться к утверждениям бывшего советника президента США Джона Болтона.

Он подтвердил, что в Кремле "читают потихоньку" книгу, фрагменты которой уже доступны.

По его словам, к тексту необходимо относиться "с определенной отсылкой на то, что любая публикация должна проверяться".

Комментируя содержащиеся в книге ссылки на слова Путина о том, что экс-президент США Барак Обама говорил о возможности улаживания ситуации на Украине в случае, если Россия ограничится присоединением Крыма, Песков добавил, что он "мог быть свидетелем таких слов, а мог и не быть".

Он также заявил, что трудно сказать, опоздал ли президент США Дональд Трамп на встречу с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года.

"Я, честно сказать, сейчас детали не припомню, но там президент (Путин) особо никого не ожидал. И я не знаю, как специально опаздывал Трамп. Но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет", - сказал Песков.

В книге Болтона сообщается, что якобы Трамп специально опоздал на встречу с Путиным в Хельсинки 16 июля 2018 года.

"Поэтому все нужно очень сбалансированно оценивать", - заключил Песков.