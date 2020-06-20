Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд вынес решение в пользу бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона по иску Минюста в связи с публикацией книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

Как сообщает агентство Associated Press, судья Ройс Ламберт подчеркнул, что Болтон позволил себе "играть с национальной безопасностью США", так как опустил процесс проверки, которая призвана пресекать утечку секретных данных при публикации мемуаров за авторством чиновников.

С учетом того, что книга уже напечатана и 200 тысяч экземпляров уже находятся в распоряжении книжных магазинов, судья счел бесполезным запрещать продажу. Тем не менее, он отметил, что Болтона может быть привлечен к ответственности.

Книга Болтона должна выйти в свет 23 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон включил в свои мемуары о работе в Белом доме секретную информацию. В связи с этим администрация Трампа подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги.

Перед выходом книги в СМИ появились выдержки из мемуаров Болтона, в которых он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.