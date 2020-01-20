Путин предложил сократить число судей в Конституционном суде РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил сократить с 19 до 11 число судей в Конституционном суде (КС) РФ. Это следует из внесенного в понедельник в Госдуму президентского проекта закона о поправке к Конституции РФ, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя", - говорится в законопроекте.

Действующая статья 125 Конституции РФ предусматривает, что КС РФ состоит из 19 судей.

Сейчас в составе КС РФ 15 судей, включая председателя и заместителя.

Поправки в Конституцию Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для государственных чиновников и судей.

Поправки президент предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

Ранее в понедельник, 20 января, сообщалось, что Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ. "Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.