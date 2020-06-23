Минобороны РФ сообщило о вакцинации второй группы добровольцев от коронавируса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Второй группе из 20 добровольцев ввели вакцину от коронавируса, которая разрабатывается в России с участием военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, совместно проводимых Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи, вакцинирована вторая группа добровольцев", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

В военном ведомстве заявили, что во вторник, 23 июня, вакцина была введена двадцати добровольцам. "Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. После вакцинации добровольцы продолжат находиться под непрерывным динамическим наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко", - говорится в сообщении.

Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Военные заявили, что по результатам обследования первой группы "первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания".

Военные заявили, что вакцинация второй группы добровольцев во вторник прошла в соответствии с планом клинических испытаний. "Серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено", - сообщили в Минобороны РФ.

Вакцина против коронавируса от военных

Как сообщало военное ведомство, 18 июня прошли вакцинацию первые 18 добровольцев. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

"Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, для участия в клинических испытаниях вакцины были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики и контрактники. В составе второй группы - гражданские лица.

Как сообщалось, вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с НИЦЭМ им. Н.Гамалеи Минздрава РФ. Ожидается, что на госрегистрацию вакцина выйдет в августе.

В задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

26 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что клинические исследования вакцины завершат до конца июля.

Разработку вакцины от коронавируса ведет еще ряд российских научных центров, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Результаты испытаний вакцины в Сеченовском университете

Ранее во вторник о результатах исследования вакцины на добровольцах сообщила пресс-служба Сеченовского университета в Москве. "В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции - незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы", - заявили в пресс-службе.

Главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что "реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций". По ее словам, сейчас все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Минздрав ранее пояснял, что будут проводиться исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.