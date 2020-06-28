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Бразилия и Великобритания заключили сделку по производству COVID-вакцины

Латиноамериканская страна купит первую партию, независимо от результатов клинических испытаний вакцины

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бразилия заключила сделку с Великобританией по производству вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca Plc., сообщает Bloomberg.

Пандемия коронавируса

По данным агентства, Бразилия приобретет вакцину, а также ингредиенты для ее самостоятельного производства на сумму на $287 млн.

Первая партия обойдется латиноамериканской стране в $127 млн, независимо от результатов клинических испытаний вакцины. В эту сумму входят 30,4 млн доз, которые должны быть поставлены в декабре и январе, а также передача технологии производства. Когда эффективность вакцины будет доказана, еще 70 млн доз будет произведено в бразильском научно-исследовательском институте Fundacao Oswaldo Cruz (Fiocruz).

На сегодняшний день Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 1,2 млн инфицированных, свыше 55,9 тыс. заболевших скончались.

Бразилия Великобритания Коронавирус

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