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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:59Заразились
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У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины

Однако в течение суток это прошло, сообщили в Сеченовском университете

У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После введения вакцины первым добровольцам в Сеченовском университете в Москве у них отмечалась головная боль и повышение температуры, сообщает пресс-служба вуза.

"Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против коронавируса начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых из них них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции - незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы", - говорится в сообщении пресс-службы вуза во вторник.

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Главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что "реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций".

"Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного рода исследований у нас соблюдены. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ", - отметила Смолярчук.

Во вторник инъекцию препарата получила вторая группа добровольцев в количестве 20 человек в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии, который входит в структуру клинического центра вуза.

Добровольцы проживают в комфортных одно- и двухместных палатах Научно-практического центра, оснащенных холодильником, необходимой мебелью и отдельным санузлом, сообщает вуз. С ними постоянно на связи врачи-исследователи, в случае необходимости оказывается психологическая поддержка. Также во избежание гиподинамии начался курс занятий лечебной физкультурой, которые проводят сотрудники кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета.

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"Это позволит сохранить физическую активность и не набрать лишний вес. Из-за малоподвижного образа жизни могут атрофироваться некоторые мышцы, обостриться заболевания суставов, усилиться гипертония, и именно движение и является методом профилактики гипертонической болезни", - говорится в сообщении.

"К своему привычному образу жизни добровольцы вернутся через 28 дней от момента вакцинации. Весь этот период для чистоты исследования они должны находиться в условиях, при которых риск внешнего инфицирования коронавирусной инфекцией будет минимальным, поэтому важно соблюдать режимные ограничения и все контакты с другими лицами должны быть исключены. Также врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара", - объясняет Смолярчук. В группе добровольцев - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

Минздрав ранее пояснял, что будут проводиться исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 23 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Сеченовский университет Москва Коронавирус Минздрав

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