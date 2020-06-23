ЕСПЧ признал незаконной блокировку изданий "Каспаров.ру" и "Грани.ру"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека счел незаконной досудебную блокировку интернет-изданий "Грани.ру", "Каспаров.ру" и "Ежедневный журнал". Он присудил по 10 000 евро их издателям - ООО "Флавус", Гарри Каспарову и ООО "Медиафокус".

Суд счел, что в России были нарушены права изданий на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека) и на эффективное средство правовой защиты (статья 13).

Также Страсбургский суд директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову 12 тысяч евро за незаконную блокировку Роскомнадзором его интернет-библиотеки.

По мнению суда, меры блокировки не были прозрачны и отсутствовало соответствующее обоснованное решение суда. Кроме того, в последующем рассмотрении жалоб, суды "не применяли постановление пленума Верховного суда, которое требовало от них учитывать критерии, установленные Конвенцией (по защите прав человека), при ее толковании судом". Так называемый "закон Лугового", на основании которого блокировались сайты, не дает владельцам СМИ процессуальных гарантий от произвольного вмешательства властей в их деятельность, отметил суд. Также ЕСПЧ отметил важность Интернета как инструмента реализации права на свободу выражения мнений.

О том, что ЕСПЧ коммуницировал жалобы СМИ на блокировку, стало известно в сентябре 2017 года.

"Каспаров.ру", "Грани.ру", "ЕЖ.ру" и блог Алексея Навального в ЖЖ были заблокированы в марте 2014 года по "закону Лугового", в досудебном порядке. Закон, который внес в Госдуму депутат от ЛДПР Андрей Луговой, дал Генпрокуратуре право без суда требовать блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста. Обжаловать блокировку в судах изданиям не удалось и только в судах журналисты узнали, какие именно материалы вызвали претензии надзорного ведомства.

В частности, оказалось, что на сайте "Каспаров.ру" прокурорам не понравилась иллюстрация к одной из статей про Крым. Редакция заменила фотографию, но сайт остался запрещенным. Редакция "Грани.ру" тоже лишь в суде узнала, что блокировка была вызвана новостным материалом "На Манежной задержаны участники схода в защиту "болотников"". На "ЕЖ.ру" "периодически накапливаются" публикации об акциях протеста, которые, по мнению прокуроров, является призывами к участию в подобных мероприятиях.

В судах представители прокуратуры отмечали, что все три сайта "тенденциозно оценивают действия участников несанкционированных акций" и что выводы делались на основе всей информации, содержащейся в этих СМИ.

В жалобе в ЕСПЧ заявители указали, что нарушено их право на свободу распространения информации. Также они отметили, что им не сообщили, что именно послужило поводом для блокировки, и не дали возможности снять спорные тексты.