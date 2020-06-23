Панические закупки круп весной привели к остановке производства на крупозаводах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Панические закупки круп весной этого года в РФ до сих пор дают о себе знать: созданные запасы снизили спрос, и это привело фактически к обрушению оптовых цен на крупы. Некоторые крупозаводы прекратили закупки сырья и планируют начать производство теперь только после получения сырья нового урожая.

Согласно мониторингу компании "ПроЗерно", активнее всего дешевеет гречневая крупа. На минувшей неделе цены на нее упали сразу на 5 475 рублей, до 47 070 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло 2 305 рублей. Средняя оптовая цена гречки в июне 2019 года составляла 21 376 рублей, в мае этого года - 59 236 рублей за тонну.

Цены на рис за неделю снизились на 2 265 рублей, до 39 000 рублей за тонну. На предыдущей неделе падение составляло всего 270 рублей. В июне 2019 года тонна риса стоила 42 759 рублей, в мае этого года - 43 516 рублей за тонну.

Резко ускорилось и падение цен на пшено, которое в прошлом году стало лидером по росту цен в сегменте круп. За неделю оно подешевело на 3 465 рублей, до 23 660 рублей за тонну. Неделей ранее цена снизилась на 625 рублей. В июне прошлого года средняя цена на пшено составляла 52 079 рублей, в мае этого года - 32 860 рублей за тонну.

Как сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, главной причиной падения цен на крупы, прежде всего на популярные рис, гречку и пшено, является крайне вялый спрос со стороны торговых сетей и населения, которое сделало многомесячные запасы на волне панических закупок в первой половине весны.

При этом она отметила, что падение спроса произошло на фоне высокой насыщенности рынка крупами из-за резко возросшей их выработки в марте-апреле. Это оказывает еще большее давление на цены.

"В этой ситуации часть крупозаводов приостановила закупку сырья и выработку круп. Некоторые из них планируют возобновить производство лишь после поступления сырья нового урожая", - сообщила Глазунова.

Как сообщал Минсельхоз, в этом году планируется расширить посевы под крупяными культурами. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га против 194 тыс. га в прошлом году, гречиха - на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га, овес - на 2,62 млн га против 2,61 млн га