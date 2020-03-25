Вице-премьер Борисов призвал россиян сплотиться и не "скупать гречку"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не устраивать панику, не скупать гречку и следовать указаниям специалистам, которые пытаются сдержать распространение коронавируса.

"Обращаясь к населению, можно сказать, что в этой ситуации паниковать нельзя. Нужно четко следовать тем указаниям специалистов, которые мы от них слышим, не устраивать панику, не бегать скупать гречку и прочие все вещи, набраться мужества, быть дисциплинированными. Сплотиться должна вся нация", - сказал чиновник.

По его словам, сплочение в кризисной ситуации - "это самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей" экономики страны.

Он сказал это журналистам после заседания правительства по развитию электронной промышленности.

Борисова спросили, отразится как-то объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя на российской промышленности.

"Ну как здесь... пережили голод, переживем и изобилие", - ответил на это вице-премьер.