ЦИК сообщил о желании 1,2 млн избирателей проголосовать о поправках через интернет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Всего 1 215 926 человек подали заявки на участие в электронноом голосовании по поправкам в Конституцию, в том числе 1 075 488 в Москве, 140 438 в Нижегородской области, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В Москве 217 449 заявок поступило через портал госуслуг, 858 039 - через mos.ru.

Сейчас заявления обрабатываются, в случае получения отказа на разрешение участвовать в электронном голосовании избиратель сможет подать апелляцию, сообщал ранее заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

За электронное голосование в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве.

"Я считаю, что ЦИК не ошибся, отдав пальму первенства именно Нижегородской области. Практически никаких жалоб и обращений не было ни по одному вопросу, только технические какие-то вещи", - заявила Памфилова.

Она также сообщила, что 3 767 000 человек подали заявления в систему мобильный избиратель, чтобы проголосовать по поправкам по месту нахождения.

Досрочно уже проголосовали более 67 000 избирателей в 38 регионах. Речь идет о жителях труднодоступных и удаленных районов, а также моряках.