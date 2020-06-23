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ЦИК получил около 70 жалоб на принуждение к голосованию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком получил немногим больше 70 жалоб о принуждении с использованием админресурса к голосованию по Конституции, на выборах такие обращения комиссия измеряет "тысячами" по регионам, заявила каналу "Россия 24" председатель ЦИК Элла Памфилова.

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"Такого минимума у нас никогда не было", - отметила она.

Памфилова уточнила, что при рассмотрении поступивших жалоб "мы без лишних слов, спокойно и тщательно из всего этого мусора извлекли крупицы, которые подтверждены".

В Москве таких жалоб было 23, в Петербурге - 27. Проверенные материалы переданы властям регионов и в регоинальные прокуратуры, добавила глава ЦИК. Она заверила, что если в комиссию поступят новые жалобы, их также передадут прокурорам и главам регионов.

Хроника 15 января – 23 июня 2020 годаИзменение Конституции
Элла Памфилова ЦИК Конституция Москва Петербург

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